Ömrüye, eşinin ömrüne ömür kattı

Aydın'da karaciğer yetmezliğiyle yaşam mücadelesi veren 44 yaşındaki Muharrem Bayram, umudunu kaybetmek üzereyken en büyük desteği hayat arkadaşından gördü. 19 yıllık eşi Ömrüye Bayram, karaciğer dokusunu bağışlayarak eşine adeta ikinci bir hayat verdi.

İncirliova ilçesinde yaşayan, doğramacılık yaparak geçimini sağlayan evli ve iki çocuk babası Muharrem Bayram'ın hayatı, yaklaşık 4 yıl önce aldığı karaciğer yetmezliği teşhisiyle altüst oldu. Umutlar azalırken, 19 yıllık eşi Ömrüye Bayram, eşinin mucizesi oldu.

'KOCAMIN MUCİZESİ BENMİŞİM'

İlk testlerde kan değerleri uygun çıkmayan Ömrüye Bayram, pes etmedi. Sağlığına dikkat etti, süreci titizlikle takip etti. Yapılan yeni testlerde donör olmasına engel bir durum olmadığı ortaya çıkınca kararını verdi. Yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Eşimin rahatsızlığı 4 yıl önce başladı. Karnı şişiyordu, artık karaciğeri çalışmıyordu. Zamanımız çok azdı. Ailemizden birçok kişi gönüllü oldu ama uygun çıkmadı. Ama en sonunda tek çare bendim. Testlerim uygun çıkınca bir an bile düşünmedim. Mucize benmişim. İnşallah el ele hastaneden çıkacağız." Gerçekleştirilen operasyonla Ömrüye Bayram'dan alınan karaciğer dokusu, Muharrem Bayram'a nakledildi. Zorlu geçen sürecin ardından Bayram, hayata yeniden "merhaba" dedi. Bu fedakârlık, sadece bir organ bağışı değil; sevginin ve aile olmanın en güçlü örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.