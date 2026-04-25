Aydın'da uyuşturucu fabrikasına operasyon!

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler'de uyuşturucu üretimi yaptığı belirlenen 3 kişiyi bir süre boyunca yakın takibe aldı. Şüphelilerin hareketlerini adım adım izleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Astim Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir depodan uyuşturucu maddeleri araca yükleyen 2 kişi, nakliye sırasında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
BİNLERCE HAP BULUNDU
Durdurulan araçta yapılan aramada 56 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonun devamında söz konusu depoya baskın düzenleyen ekipler, burada 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
Depoda yapılan detaylı aramalarda ise adeta bir uyuşturucu üretim merkeziyle karşılaşıldı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve depoda yapılan aramalarda; yaklaşık 1 milyon 400 bin adet sentetik ecza üretimine yetecek 271 kilo 860 gram ham madde, 92 bin adet sentetik ecza, 875 bin adet boş kapsül, 1 adet kapsül dolum makinesi ile üretimde kullanılan çeşitli düzenekler ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu üretiminde kullanılan makineler de polis ekiplerince muhafaza altına alındı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.Ç., T.C. ve A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi.
MANİSA'DA 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Manisa'nın Akhisar ilçesinde de benzer bir operasyon yapıldı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda şüphelilere ait 1 ev ve araçta arama yapıldı.
Aramalarda; 4 bin 396 adet sentetik hap ele geçirildi. S.D. (23), E.G. (20), B.G. (19) ve G.Ş. (21) adlı kadın gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.