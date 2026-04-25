Aydın'da uyuşturucu fabrikasına operasyon!

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler'de uyuşturucu üretimi yaptığı belirlenen 3 kişiyi bir süre boyunca yakın takibe aldı. Şüphelilerin hareketlerini adım adım izleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Astim Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir depodan uyuşturucu maddeleri araca yükleyen 2 kişi, nakliye sırasında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

BİNLERCE HAP BULUNDU Durdurulan araçta yapılan aramada 56 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonun devamında söz konusu depoya baskın düzenleyen ekipler, burada 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Depoda yapılan detaylı aramalarda ise adeta bir uyuşturucu üretim merkeziyle karşılaşıldı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve depoda yapılan aramalarda; yaklaşık 1 milyon 400 bin adet sentetik ecza üretimine yetecek 271 kilo 860 gram ham madde, 92 bin adet sentetik ecza, 875 bin adet boş kapsül, 1 adet kapsül dolum makinesi ile üretimde kullanılan çeşitli düzenekler ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu üretiminde kullanılan makineler de polis ekiplerince muhafaza altına alındı.