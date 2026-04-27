41 yaşındaki Aydınlı müzisyen vefat etti

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde tanınan müzisyen Murat Dönmezer (41), katıldığı doğum günü kutlamasının ardından fenalaşarak yaşamını yitirdi. Arkadaşının doğum günü kutlamasında bulunan Murat Dönmezer, etkinlik sonrası sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk müdahaleye rağmen 41 yaşındaki müzisyen kurtarılamadı. Gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği bildirildi. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Murat Dönmezer'in cenazesi, Hanım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.