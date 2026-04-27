İzmir’den Manisa’ya uzanan çöp krizi

Manisa'daki tesisin kapasitesinin dolmasının kent için sıkıntı yaratacağını belirten Dutlulu, "Düşman toprağı değil" vurgusu yaptığı İzmir'de çöp bertaraf tesisi sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti. Başkan Besim Dutlulu, "Biz de buna kısa vadeli olacak diye şimdi sesimizi çıkarmıyoruz.

Bize 6 aylık kullanılacak dendi. Kapasitesinin üzerinde çöp gelirse koku sorunu olacak, bekleme gibi başka sorun çıkacak. Sonuçta orası Manisa'nın çöpleri için yapılmış bir tesis" ifadelerini kullandı. Dutlulu, "İzmir'de çöp tesisi için mutlaka devletten bir yer tahsis edilmesi lazım. Yer tahsis olmadan nasıl olacak? İzmir'in çöpleri Manisa'ya geliyor. Bizden izin alınan bir sistem değil. Biz de buna kısa vadeli olacak diye şimdi sesimizi çıkarmıyoruz. Bize 6 aylık kullanılacak dendi. Kapasitesinin üzerinde çöp gelirse koku sorunu olacak, bekleme gibi başka sorun çıkacak. Sonuçta orası Manisa'nın çöpleri için yapılmış bir tesis. Şu an kapasite yetmiyor değil ama çok hızlı dolacak böyle giderse. İzmir içinde bir an önce bu işin çözülmesi lazım.

İzmir'de 600 bine yakın Manisalı yaşıyor. Oradaki insanların susuz kalmasını, çöp sorununu yaşamasını istemeyiz" dedi.