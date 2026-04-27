Aydınlı sanayiciler Çin pazarına giriyor

Aydın Sanayi Odası (AYSO) üyeleri, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen fuarda kurdukları iş bağlantıları ve gerçekleştirdikleri görüşmelerle ihracat odaklı önemli kazanımlar elde etti.AYSO heyeti kendi faaliyet alanlarına göre CHINAPLAS ve CNC Fuarı ziyaretlerini gerçekleştirdi. Plastik, makine, üretim teknolojileri, hammadde ve endüstriyel çözümler alanında yapılan görüşmeler sayesinde firmalar, ihtiyaçlarına uygun yeni iş bağlantıları kurma imkânı yakaladı. Şanghay programı boyunca sadece fuar ziyaretleriyle sınırlı kalmayan heyet, sektörel incelemeler ve ikili iş görüşmeleriyle Çin pazarındaki gelişmeleri yakından takip etti. Her firmanın kendi alanına yönelik kurduğu temaslar, programın verimliliğini artırırken Aydın iş dünyasının uluslararası arenadaki görünürlüğüne de katkı sağladı. Şanghay etabı, firmaların doğru iş ortaklarıyla buluştuğu, yeni teknolojilerle tanıştığı ve ihracat odaklı iş birliği fırsatlarını değerlendirdiği verimli bir organizasyon olarak tamamlandı.