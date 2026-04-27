İzmir’e yeni şehir hastanesi geliyor





2027 HEDEFİ: 117 YENİ HASTANE



Sağlık yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Memişoğlu, 2027 yılına kadar tamamlanması planlanan hastane sayısının 117 olduğunu açıkladı. Türkiye'nin 2003 yılından bu yana sağlık alanında büyük bir dönüşüm yaşadığını belirten Bakan, mevcut 971 devlet hastanesinin 794'ünün bu süreçte yeniden inşa edildiğini ifade etti.



Hasta konforuna da dikkat çeken Memişoğlu, "184 bin tuvalet ve banyolu hasta odamız bulunuyor. Toplam yatak kapasitemiz ise 270 bini aşmış durumda" diye konuştu. Son dönemde gündeme gelen "sağlık arazileri satılıyor" iddialarına da yanıt veren Memişoğlu, hiçbir hastanenin satılmadığını vurguladı. Kullanılmayan ve atıl durumdaki alanlarla ilgili değerlendirme çalışması yapıldığını belirten Bakan, bu alanların bir kısmının farklı şekillerde değerlendirileceğini söyledi.

