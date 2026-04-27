İzmir’e yeni şehir hastanesi geliyor

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında sağlık sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Şehir hastanelerinin dünya çapında örnek gösterildiğini ifade eden Memişoğlu, İzmir, Tokat ve Konya'da yeni şehir hastanelerinin planlandığını duyurdu. Türkiye genelinde şehir hastanelerine yönelik yatırımların devam ettiğini belirten Memişoğlu, şu ana kadar 27 şehir hastanesinin tamamlandığını söyledi. Ordu Şehir Hastanesi'nin de kısa süre içinde hasta kabulüne başlayacağını ifade eden Bakan, 12 şehir hastanesinin ise hala inşa aşamasında olduğunu kaydetti. Memişoğlu, "Trabzon, Şanlıurfa, Samsun ve Rize'deki hastaneleri bu yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.
Bu hastaneler bin yatak kapasitesine sahip olacak. Ayrıca Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin inşaatı sürüyor. İzmir, Tokat ve Konya için de yeni projeler planlıyoruz" dedi.
2027 HEDEFİ: 117 YENİ HASTANE
Sağlık yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Memişoğlu, 2027 yılına kadar tamamlanması planlanan hastane sayısının 117 olduğunu açıkladı. Türkiye'nin 2003 yılından bu yana sağlık alanında büyük bir dönüşüm yaşadığını belirten Bakan, mevcut 971 devlet hastanesinin 794'ünün bu süreçte yeniden inşa edildiğini ifade etti.
Hasta konforuna da dikkat çeken Memişoğlu, "184 bin tuvalet ve banyolu hasta odamız bulunuyor. Toplam yatak kapasitemiz ise 270 bini aşmış durumda" diye konuştu. Son dönemde gündeme gelen "sağlık arazileri satılıyor" iddialarına da yanıt veren Memişoğlu, hiçbir hastanenin satılmadığını vurguladı. Kullanılmayan ve atıl durumdaki alanlarla ilgili değerlendirme çalışması yapıldığını belirten Bakan, bu alanların bir kısmının farklı şekillerde değerlendirileceğini söyledi.