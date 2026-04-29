Aydın’ın kuru inciri dünyayı fethetti

5 AYDA REKOR İHRACAT

Türkiye'nin incir ihracatının yüzde 79'unu tek başına karşılayan Aydın'da kuru incir üretimi en yoğun Germencik, Nazilli ve İncirliova çevresinde gerçekleştiriliyor. Taze incir hasadı ise genellikle Temmuz ayında özellikle Buharkent ilçesinde başlıyor. Dünyanın en kaliteli inciri olarak kabul edilen Aydın inciri, yüksek şeker oranı ve besin değeriyle dikkat çekiyor. Yaz aylarında taze olarak sofralarda yerini alan incir, kuru haliyle ise yıl boyunca hem iç piyasada tüketiliyor hem de dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Aydın'ın dünyaca ünlü kuru inciri, 2025- 2026 sezonunda Türkiye'ye 230 milyon 417 bin dolarlık döviz kazandırdı. En fazla ihracat ise ABD'ye yapıldı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, 15 Ekim 2025'te başlayan ihracat sezonunda 10 Mart 2026'ya kadar 35 bin 853 ton kuru incir yurt dışına gönderildi. Geçen sezon aynı dönemde 38 bin 908 ton ihracatla 234 milyon 999 bin dolar gelir elde edilmişti. Bu dönemde en fazla kuru incir ihracatı ABD'ye yapıldı. ABD, 6 bin 609 ton incir alarak Türkiye'ye 32 milyon 558 bin dolar kazandırdı. Kanada'ya ise 1.325 ton ihracat karşılığında 9 milyon dolar gelir sağlandı. Uzak Doğu pazarında ise Çin dikkat çekti. Çin'e yapılan kuru incir ihracatı 2 bin 852 tona ulaşırken 12 milyon 729 bin dolar gelir elde edildi. Bu ülkeye ihracat miktarda yüzde 193, değerde ise yüzde 375 artış göstererek dikkat çekti. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Türkiye ve Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili Aydın Ticaret Odası tarafından alınan Aydın İnciri hakkında değerlendirmelerde bulundu. AYTO'nun 2007 yılında "Aydın İnciri" coğrafi işaret tescilini aldığını hatırlatan Ülken, "Eğer incir Norveç'te yetişseydi biz bunu eczaneden ilaç niyetine taneyle alırdık. Coğrafi işaret tescilini aldıktan sonra incirin raf fiyatı Euro ve dolar bazında önemli bir değer kazandı. İç pazarı genişletebilirsek dış pazardaki fiyatı daha da artırabiliriz" dedi.