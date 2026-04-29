Eski başkan Aksu’ya hakaret cezası

AYDIN Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Aksu'nun, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret içerikli yorumlar yargıya taşındı. Başkan Kaya'nın şikayeti üzerine başlatılan süreçte, Aydın 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürecinde tarafların savunmaları alınırken, dosya karara bağlandı. Mahkeme, Hüseyin Aksu hakkında 365 gün hapis cezasına hükmetti. Ancak sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alan mahkeme heyeti, cezayı adli para cezasına çevirdi. Aksu'nun cezası 36 bin 750 TL adli para cezası olarak uygulandı.