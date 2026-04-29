Leylekleri yuvalarına kavuşturdular

AYDIN'IN Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'nde doğaya duyarlı örnek bir çalışma hayata geçirildi. Sazlı Mahallesi Muhtarı Hasan Kahraman'ın girişimiyle köyde yuva yapmaya çalışan ancak başarılı olamayan leylekler için harekete geçildi. ADM Elektrik Dağıtım Müdürü Muhammet Hırlak ile görüşülerek direğe yerleştirilmek üzere özel bir platform talep edildi. Köyde yaşayan kadınların da desteğiyle çalı-çırpılar toplanarak bir yuva hazırlandı. ADM ekipleri tarafından platform direğe monte edilirken, hazırlanan yuva da platform üzerine yerleştirilerek sabitlendi. Çalışmanın ardından kısa süre içinde leylekler geri döndü.