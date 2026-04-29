Uyuşturucu baskınında 6 tutuklama

AYDIN Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda Efeler'deki bir iş yerinde uyuşturucu hap üretimi yapıldığını tespit etti. 22 Nisan'da düzenlenen baskında, sentetik uyuşturucu hap üretiminde kullanılan 271 kilo 860 gram ham madde, 92 bin sentetik ecza, 875 bin doluma hazır kapsül ele geçirildi. Bir araçta yapılan aramada da 36 bin sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan Ramazan Ç., Taha C. ve Anıl G., 24 Nisan'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ardından gözaltına alınan M.T., C.D. ve D.Ş.'yi de tutuklandı. Böylece operasyon kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 6'ya yükseldi.