Aydın’da ilaçlama tartışması büyüyor

AYDIN'DA ilaçlama hizmetleri üzerinden başlayan belediyeler arası tartışma büyüyor. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, CHP'li ilçe belediyelerinin mevzuata rağmen ilaçlama hizmetlerini yerine getirmediğini belirterek "Hizmet sorumluluktan kaçmaz" dedi. Erol yaptığı açıklamada Yetişkin'in ifadelerini eleştirerek, "Efeler Belediye Başkanı Sayın Anıl Yetişkin'in acziyete bürünmüş ifadelerini üzülerek okuduk" dedi. Başkan Erol, ilaçlama hizmetlerinin hangi kurumun sorumluluğunda olduğunun mevzuatta net şekilde belirtildiğini söyledi. Aydın'daki bazı CHP'li ilçe belediyelerinin açık mevzuata rağmen görevlerini yerine getirmediğini dile getiren Erol, "İlgili görev doğrudan ilçe belediyelerine verilmiş durumda. Buna rağmen hizmetin yerine getirilmemesi kamu hizmeti anlayışıyla bağdaşmıyor" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞA HİZMET GEREKİYOR'

AK Partili belediyelerin vatandaş sağlığını ilgilendiren konularda sorumluluk almaktan kaçmadığını belirten Erol, ilaçlama çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. Başkan Erol, "Biz AK Partili ilçe belediyeleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın sağlığını doğrudan ilgilendiren bu hizmeti hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan görev bilinciyle sürdürüyoruz" dedi. CHP'li belediyelere çağrıda bulunan Erol, siyasi tartışmalar yerine hizmet odaklı bir anlayış benimsenmesi gerektiğini söyledi. Başkan Erol, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelere çağrımız; polemik üretmek yerine sorumluluklarını yerine getirerek vatandaşımıza hizmet etmeleridir" ifadelerini kullandı.