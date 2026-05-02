Aydın’da üretip dünyaya sattılar

EFELER'DE 6 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı. Günde 10 milyon lira kazanan zehir tacirlerinin ürettikleri uyuşturucuyu yurt dışına pazarladıkları tespit edildi. Firardaki 2 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Aydın Emniyet Müdürlüğü, Efeler'de çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Firarda bulunan 2 kişinin daha yakalanmasıyla zehir tacirlerinin yurt dışı bağlantıları da ortaya çıktı. Böylece tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

1 MİLYON LİRA MAAŞ

Şüphelilerin uyuşturucu atölyesini yaklaşık 2 ay önce kiralayarak üretim yapmaya başladıkları, satışları imal ettikleri depodan gerçekleştirdikleri, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle günlük 10 milyon lira ciro elde ettikleri ve elemanlara aylık 1 milyon TL maaş ödedikleri öğrenildi.