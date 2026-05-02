CHP’de çifte istifa

CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülru Pere Uzman ile yönetim kurulu yedek üyesi Eylem Günal Gürbüz istifa etti.

Her iki ismin de açıklamalarında "üzülerek istifa" vurgusu yapması dikkat çekti. CHP Aydın İl Kadın Kolları, istifa depremiyle sallandı. İlk olarak İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüten Gülru Pere Uzman istifa ettiğini duyurdu. Uzman'ın açıklamasının ardından kısa süre sonra bir istifa haberi daha geldi. Yönetim kurulu yedek üyesi Eylem Günal Gürbüz de görevinden ayrıldığını açıkladı. Uzman açıklamasında, "Bu noktaya gelene kadar yapmam gereken her uyarıyı, atmam gereken her adımı attım" sözleriyle dikkat çekti. CHP içinde farklı görevlerde aktif olarak çalıştığını belirten Eylem Günal Gürbüz de yaptığı açıklamada görevinden üzülerek ayrıldığını ifade etti.