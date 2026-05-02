İslamiyet’i seçen Alman ‘Nuh’ ismini aldı

AYDIN'IN Didim ilçesinde Alman bir genç, gerçekleştirilen törende Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'i seçti. Müslüman olduktan sonra Alman genç "Nuh" ismini aldı. Didim'de yaşayan Alman vatandaşın İslam dinine duyduğu ilgi, zamanla inanç yolculuğuna dönüştü. İslamiyet hakkında araştırmalar yapan ve kendi iradesiyle Müslüman olmaya karar veren şahıs, Didim İlçe Müftülüğü'ne başvurdu. Bunun üzerine müftülükte özel bir ihtida merasimi düzenlendi.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, İlçe Müftüsü Refik Ali Demirel tarafından İslam dininin temel esasları hakkında bilgiler verildi. Heyecanlı olduğu gözlenen Alman vatandaş, Müftü Demirel'in rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.