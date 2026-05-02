Modern Robinson

Aydın'ın Köşk ilçesinde yıllardır dağda tek başına yaşayan 57 yaşındaki Davut Günel, yerel yönetimler ve hayırseverlerin desteğiyle konteyner eve, güneş enerjisine ve elektrikli cihazlara kavuştu. Yaklaşık 12 yıl önce dağda kurduğu çadırda yaşamayı tercih eden Günel, artık daha sağlıklı ve modern şartlarda hayatını sürdürüyor. Günel, uzun yıllar köyünde çiftçilik yaparak ailesiyle birlikte yaşadı.

'HALİMDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Hiç evlenmeyen Günel, 40'lı yaşlarının ardından yaşadığı bazı olumsuzluklar nedeniyle insanlardan uzaklaşmayı tercih etti. İddiaya göre güvendiği kişilerden gördüğü haksızlıklar sonrası köy hayatını geride bırakan Günel, babasından kalan arazide naylondan bir çadır kurarak doğayla iç içe, tek başına yaşamaya başladı. Çevresinde iyi niyetiyle tanınan Günel için yerel yönetimler ve hayırsever vatandaşlar harekete geçti. Günel'in yaşadığı alana konteyner ev yerleştirilirken, güneş panelleri sayesinde elektrik sağlandı. Böylece Günel, elektrikli ev aletlerine de kavuşarak daha konforlu bir yaşam imkanına ulaştı.Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Davut Günel, hayatını yine doğayla baş başa sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi. Günel, günlerini ibadet ederek geçirmeye çalıştığını belirterek, "Hayat bazen insanı hiç beklemediği yerlere sürükleyebiliyor. Ben de belli bir yaştan sonra bu yaşamı seçtim. Kendimi yalnızlığa bıraktım. Ama insanların beni sevdiğini gördüm. Benimle ilgilendiler, yardımcı oldular. Yemeğimi getiriyorlar. Su ihtiyacımı kışın yağmur suyu biriktirerek karşılıyorum, yazın ise taşıyorum. Hayatımdan şikayetçi değilim" dedi.