Aydın’da 19 yaşındaki ustadan akranlarına çağrı: Meslek edinin

AYDIN'IN Köşk ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Ahmet Çifçi, babasından öğrendiği inşaat ustalığıyla genç yaşta meslek sahibi oldu. Çifçi, akranlarına meslek öğrenmeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Eğitim uzun sürüyor ama meslek sahibi olan işsiz kalmıyor" dedi. Türkiye'de zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasının ardından ara eleman ihtiyacının arttığını, buna karşın mavi yaka mesleklerin değer kazandığını ifade eden Çifçi, 15 yaşından bu yana çalıştığını ve sürekli iş imkânı bulduğunu söyledi. Çifçi, inşaat sektöründe günlük yevmiyelerin 3 bin ile 4 bin lira arasında değiştiğini belirterek, birçok üniversite mezununun ise iş bulmakta zorlandığını öne sürdü. Çevresindeki bazı mühendislerin dahi düşük ücretlerle farklı işlerde çalıştığını ifade eden genç usta, bu durumun beyaz yaka mesleklerin cazibesini azalttığını savundu. "Diploma her zaman iş garantisi değil" diyen Çifçi,"Tüm yaşıtlarıma meslek edinmelerini tavsiye ediyorum" dedi.