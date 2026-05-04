Engelli genci arama çalışmaları sürüyor

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde kaybolan 31 yaşındaki engelli Ahmet Açıkkol'u bulmak için adeta kriz masası kuruldu. Jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri ve gönüllülerden oluşan 75 kişilik ekip, termal dronlar, iz takip köpekleri ve gelişmiş ekipmanlarla zorlu arazide umut dolu bir arayış yürütüyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencellidere Mahallesi, kayıp haberiyle alarma geçti. Evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Açıkkol'un bulunması için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

TÜM EKİPLER SAHADA

ARAMALARA jandarmanın yanı sıra AFAD, JAK, AKUT, Yesevi, NAKSAR, UMUT Derneği, ASAK ve UMKE ekipleri katıldı. Ayrıca İHAKUT'un drone destek ekibi de havadan destek veriyor. Çalışmalarda 4 iz takip köpeği görev alırken, 3 drone ile havadan tarama yapılıyor. Bu dronlardan 2'sinin termal kamera sistemine sahip olması, gece saatlerinde de aramaların etkin şekilde sürdürülmesini sağlıyor. Yetkililer, bölgede beklenen yağış öncesinde arama çalışmalarının hız kesmeden gece boyunca devam edeceğini bildirdi. İlk gün 46 personelle başlatılan çalışmaların, ikinci günde daha geniş katılımla sürdürüldüğü öğrenildi.