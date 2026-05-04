Gökyüzü yüzlerce uçurtmayla renklendi

AYDIN'DA düzenlenen Uçurtma Şenliği çocuklara ve ailelerine unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Ücretsiz dağıtılan yüzlerce uçurtmanın gökyüzünü renklendirdiği etkinlikte kahkahalar yükseldi, aileler doyasıya keyifli anlar yaşadı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği, çocuklar ve aileleri için unutulmaz bir hafta sonu etkinliğine dönüştü. Yoğun katılımın olduğu şenlikte çocuklar uçurtmalarını uçururken, ortaya çıkan renkli görüntüler etkinliğe damga vurdu. Neşe dolu anların yaşandığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.