Vali Canbolat Ankara’ya uğurlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Aydın Valiliği'nden Ankara Valiliği görevine atanan Yakup Canbolat, başkente uğurlandı. Vali Canbolat için dün saat 11.00'de Valilik Konutu önünde uğurlama programı gerçekleştirildi. Aydın'da görev süresi boyunca çeşitli kamu yatırımları ve projelerin hayata geçirilmesinde büyük rol üstlenen Vali Canbolat, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda kente veda etti. Canbolat, "Aydın benim için dolu dolu geçen bir meslek hayatı oldu. Aydın'a gücümüzün yettiği, aklımızın erdiği değerleri katmaya çalıştık. Aydın halkının bize olan ilgi alakası, sevgi saygısını biliyorum. Onlardan helallik diliyorum" dedi.