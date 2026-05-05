Aydın’da kanala uçan otomobilden şans eseri kurtuldu

AYDIN'IN Efeler ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü ölümden mucize eseri kurtuldu. Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Baltaköy Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına savruldu.

ARAÇTAN ÇIKMAYI BAŞARDI

KAZA, dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Gökhan Karagöl yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki sulama kanalına uçarak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Ekipler olay yerine ulaşmadan önce sürücü Karagöl'ün kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardığı öğrenildi. Kanal içerisindeki otomobilden çıkan Karagöl'ün kazayı yara almadan atlatması ise derin nefes aldırdı. Olay yerinde kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar sürücünün sağ kurtulmasını "mucize" olarak değerlendirdi. Sulama kanalına uçan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, jandarma ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlattı.