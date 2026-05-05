Aydın’da takla atan araçtan yaralı kurtuldular

Aydın'ın Efeler ilçesinde sinyalizasyon direğine çarparak takla atan otomobilde aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-Denizli karayolu üzerindeki Serçeköy Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne ilerleyen Muhammet Kötelioğlu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşak içerisinde bulunan trafik sinyalizasyon direğine çarptı.

ÇIĞLIKLAR YÜREK BURKTU

Şiddetli çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yol ortasında ters döndü. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarından inerek yardıma koştu. Takla atan otomobilde sürücü Muhammet Kötelioğlu (42) ile araçta bulunan Mehmet Kötelioğlu (67), Gamze Kötelioğlu (27), Mehmet Kötelioğlu (9), Cemre Kötelioğlu (4) ve Çınar Kötelioğlu (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazada yaralanan aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.