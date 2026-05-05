Böyle evlilik teklifi görülmedi! Aydın'da herkes şaşkına döndü...

Genç kadının "Evet" cevabının ardından cadde alkış ve korna sesleriyle yankılandı. Yeni Mahalle 'de yaşayan Güner'in evinin önüne vinç getiren Ünal, eline aldığı yüzükle birlikte vincin sepetine bindi. Mahalle sakinleri meraklı gözlerle olan biteni izlerken, genç adam ağır ağır 3'üncü kattaki balkona yükseldi.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

ARKADAŞLARININ çağırması üzerine balkona çıkan Büşra Güner, karşısında vinçle yükselen sevgilisini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Heyecandan ne diyeceğini bilemeyen genç kadın, çevrede toplanan vatandaşların alkışları arasında duygu dolu anlar yaşadı. Cihan Ünal, yüzüğü çıkarıp sevdiği kadına dönerek, "Benimle evlenir misin?" diye sordu. O an kısa süreli sessizlik yaşanırken, Güner'in "Evet" cevabı mahallede alkış tufanı kopardı.Ünal'ın yüzüğü sevgilisinin parmağına takmasının ardından çift aşağı indi. Mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaşan çifte çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.