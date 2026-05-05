İzmir dahil 7 ilde operasyon: 14 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın merkezli Mardin, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki dijital materyallere el konuldu.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasa dışı bahis ve şans oyunları paralarına aracılık etme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında zanlıların hesaplarında 3 milyar liralık para trafiğinin olduğu belirtildi.