Annelik engel tanımıyor! Aydın'da çocuklarını zorluklarla büyüttü...

E feler ilçesinde yaşayan Gülsüm Ürküt (60), yaşamı boyunca verdiği mücadeleyle herkese örnek oldu. Henüz 6 aylık bir bebekken yaşadığı talihsiz bir kaza, Gülsüm annenin hayatını tamamen değiştirdi. Karpuzlu ilçesindeki taş bir evde doğup büyüyen Ürküt, zeytin odunundan çıkan ateşin üzerine düşmesi sonucu iki elini birden kaybetti. O günleri anlatan Ürküt, "İkizim vardı. Ateş üzerime gelmiş. 6 aylık olduğum için kaçamamışım. Ellerim yandı ve iki elimi birden kaybettim" ifadelerini kullandı.

'KİMSEYE MUHTAÇ ETMEDİM'

Hayatın tüm yükünü omuzlayan Ürküt, gençlik yıllarında tarlalarda çalıştı, hayvancılık yaptı, ardından konfeksiyonda iş buldu. Evlendikten sonra iki erkek ve bir kız çocuğu dünyaya getiren Ürküt, çocuklarını kendi imkânlarıyla büyüttü. "Ellerim olmadığı için mamayı bardağa koyup çocuklarıma öyle yediriyordum. Evde yemek ve temizliği ben yapıyorum. Çiçeklerim var onları suluyorum. Çamaşırları kurutmak için serip kuruyanları da kendim topluyorum. Çocuklarımı bugüne kadar ütüsüz kıyafetle işe göndermedim" dedi.

'HEPSİNİ ÜNİVERSİTEYE KADAR OKUTTUM'

YAŞADIĞI tüm zorluklara rağmen hiçbir zaman pes etmediğini söyleyen Gülsüm Ürküt, en büyük mutluluğunun çocuklarını okutmak olduğunu ifade etti. Ürküt, "İlk çocuğum Emre oldu, ardından Yunus doğdu. Kızım Sedanur şimdi 24 yaşında. Çocuklarımı anaokulundan üniversiteye kadar okuttum. Ben doğuştan engelli değilim. Benden çok daha kötü durumda olanlar var. Onları görünce halime şükrediyorum" dedi. Gülsüm Ürküt'ün oğlu Yunus Tilki de annesiyle gurur duyduğunu söyledi. Tilki, "Çocukluğumuzdan beri bizi hiç yalnız bırakmadı. Anne eksikliği yaşatmadı. Bizleri okuttu, iş sahibi yaptı, her zaman arkamızda durdu" dedi.