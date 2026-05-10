Aydın’da hayatını oğluna adadı

AYDINLI fedakar anne Songül Acar, kalbi duran ve beyin hasarı nedeniyle yatağa mahkum kalan 5 yaşındaki oğlu Eymen Aras'ı yaşatabilmek için gece gündüz mücadele ediyor.

BEBEK GİBİ İLGİLENİYOR

AİLENİN üç çocuğundan ikincisi olarak dünyaya gelen Eymen Aras Acar, henüz 1 yaşındayken gece uykusunda öksürmeye başladı. O sırada küçük çocuğun kalbi durdu. Yaklaşık 30 dakika boyunca kalbi çalışmayan minik Eymen, yeniden hayata döndürüldü. Ancak yaşadığı oksijensiz kalma süreci nedeniyle küçük çocuğun beyninde ciddi hasar oluştu. Doktorların "yaşaması mucize" dediği Eymen, o günden sonra yatağa ve yaşam destek cihazlarına bağlı yaşamaya başladı. Bugün 5 yaşında olan Eymen Aras Acar konuşamıyor, yürüyemiyor ve yalnızca özel mamayla beslenebiliyor. Acar, "Yıllardır oğlundan tek bir kelime duyamamanın acısını yaşıyorum. Oğlumun sesine hasretim. 'Anne' dediğini duymak istiyorum" sözleriyle yaşadığı duyguları anlattı. Baba Ferdi Acar'ın fabrikada çalışarak hem evin geçimini hem de oğlunun özel mama masraflarını karşılamaya çalıştığını belirten anne Acar, yardım kampanyası başlatıldığını söyledi.