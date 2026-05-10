Didim açıklarında can pazarı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında batma tehlikesi geçiren bottaki biri kadın 3 kişi, balıkçı teknesinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Didim Taşburun açıklarında denizde zor durumda bulunan düzensiz göçmenler, bölgede avlanan "Denizkızı Ecem" isimli balıkçı teknesi tarafından fark edildi.Teknenin kaptanı Gürol Kaptan'ın dikkati sayesinde yaklaşık 30 yaşlarında oldukları öğrenilen şahıslar denizden alınarak güvenli bölgeye çıkarıldı. Olayın ardından balıkçılar durumu hemen Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, kurtarılan 3 kişiyi teslim alarak gerekli işlemleri başlattı. Denizde yaşanan korku dolu anlarda balıkçı teknesinin müdahalesiyle olası can kaybının önüne geçildi.