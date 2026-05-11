Aydın Şehir Hastanesi hizmete başladı

Aydın'ın yeni Valisi Dr. Osman Varol, tüm poliklinik ve yataklı servisleriyle Aydın Şehir Hastanesi'nin tam kapasite hizmet vermeye başladığını duyurdu. Sağlık personeliyle sohbet eden Vali Varol, fedakarca görev yapan çalışanlara kolaylıklar dileyerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Tedavi gören hastaları da ziyaret eden Vali Varol, vatandaşlarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Varol, Aydın Şehir Hastanesi'nin kentte sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını vurguladı.