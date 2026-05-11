Çerçioğlu’ndan annelere özel indirim

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hayata geçirdiği sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Çerçioğlu tarafından Aydın'a kazandırılan güvenilir, hijyenik ve uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlarla buluşturan Halk Ege Et şubelerinde, Anneler Günü nedeniyle uygulanan indirim vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Sucuk ve kıymada uygulanan yüzde 20 indirim, sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi gördü, şubelerde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na teşekkür etti.