Kahveci Nazan, yavru baykuşlar için masa ayırdı

Aydın'ın Söke ilçesinde kahvecilik yapan Nazan Suna, kahvehanenin yanındaki ağaç kovuğunda yaşayan baykuş yavrularına adeta annelik yapıyor. Yavrular korkmasın diye onlar için özel masa ayıran Suna, "Dört çocuk büyüttüm, bir annenin yavruları için verdiği mücadeleyi çok iyi anlıyorum" dedi. Baykuş annenin her akşam yavrularına yiyecek ve su taşımasını dikkatle izleyen Nazan Suna, gördüğü manzaradan çok etkilendiğini söyledi. Yavruların rahatsız olmaması için kahvehanede bir masayı onlara ayıran Suna, ağaca astığı notla da vatandaşlardan sessiz olmalarını istedi. Ağaçtaki notta, "Bu ağaçta yavru kuşlar var. Masa onlara ait, sessiz olalım" ifadeleri yer aldı.