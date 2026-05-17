Heimlich manevrası turisti hayata bağladı

Kuşadası'nda hizmet veren Esnaf Lokantası'nda meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte yemek yemeye gelen yabancı uyruklu turist, yediği yemeğin boğazına kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekti. Bir anda fenalaşan ve yardım istemek için masadan kalkan 60 yaş üstü turistin durumunu fark eden işletme sahibi Suphi Buğdaycı, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu.

EĞİTİMİNİ ALMIŞTI

Daha önce aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde Heimlich manevrasını bilen Buğdaycı, turist müşteriye doğru müdahaleyi uygulayarak nefes yolunun açılmasını sağladı. Başarılı müdahalenin ardından yabancı turist yeniden nefes almaya başladı. Lokantada yaşanan kısa süreli panik, müdahalenin başarılı olmasıyla yerini rahatlamaya bıraktı. Olay anına tanıklık eden vatandaşlar, işletme sahibinin soğukkanlı tavrını ve hızlı hareket etmesini takdir etti. İlk müdahalenin ardından olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin yaptığı kontroller sonucunda turist müşterinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşanan olay sonrası vatandaşlar, özellikle restoran ve işletmelerde çalışan personelin ilk yardım eğitimi almasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.