Uslanmaz hükümlü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan adliyede yaşanan olay pes dedirtti. Açık Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan ve cezaevi iş yurdu müdürlüğünün meslek edindirme programı kapsamında adliyedeki çay ocağında görev yapan E.T, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir kişi daha jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Jandarma dedektifleri tarafından S.Ç. isimli şahsın Nazilli Adliyesi'ne uyuşturucu madde bırakacağı, çay ocağında çalışan hükümlülerden birinin ise bu maddeleri cezaevine götüreceğini öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, adliye çevresinde geniş çaplı takip başlattı. Ekipler, S.Ç.'nin adliyeye geldiği gün operasyon için düğmeye bastı. Yapılan takipte şüpheli S.Ç.'nin adliye içerisindeki tuvalete girip çıktığı, kısa süre sonra ise çay ocağında görev yapan hükümlü E.T.'nin aynı tuvalete girdiği tespit edildi.

100'DEN FAZLA UYUŞTURUCU

Tuvaletten çıkmasının ardından gözaltına alınan E.T.'nin gardiyanlar tarafından yapılan üst aramasında ayakkabısına gizlenmiş yaklaşık 250'ye yakın kağıda emdirilmiş bonzai ile çok sayıda kristal uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda S.Ç. tarafından dışarıdan adliyeye sokulan uyuşturucuların mahkum olan E.T. tarafından cezaevine götürülerek mahkumlara satıldığı belirlendi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından cezaevine gönderildiler.