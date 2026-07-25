Haberler Aydın Söke’de kanlı gece! 2 ölü çok sayıda yaralı... Söke’de kanlı gece! 2 ölü çok sayıda yaralı... Husumetli iki ailenin konuşmak için bir araya geldiği buluşma, silahlı çatışmaya döndü. Kız alıp verme meselesi ile başlayan kavgada 2 kişi ölürken biri ağır olmak üzere 7 kişi de yaralandı. KAZIM YÖRÜKCE









Aydın'ın Söke ilçesinde husumetli iki aile arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Tarafları barıştırmak için yapılan buluşma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan iki kişi yaşamını yitirdi.

Biri ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığı olayın ardından jandarma 4 şüpheliyi yakaladı. Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında uzun süredir kız alıp verme meselesi ve aile içi geçimsizlik nedeniyle husumet bulunan Demirtaş ve Işık aileleri, yaşanan gerginliği sonlandırmak amacıyla mahallede bir araya geldi. Görüşmeye Demirtaş ailesinden 4 kişi, Işık ailesinden 4 kişi ile Işık ailesinin komşusu olan Cabaş ailesinden 2 kişi katıldı.