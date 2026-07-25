Söke’de kanlı gece! 2 ölü çok sayıda yaralı...

Aydın'ın Söke ilçesinde husumetli iki aile arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Tarafları barıştırmak için yapılan buluşma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan iki kişi yaşamını yitirdi.
Biri ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığı olayın ardından jandarma 4 şüpheliyi yakaladı. Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında uzun süredir kız alıp verme meselesi ve aile içi geçimsizlik nedeniyle husumet bulunan Demirtaş ve Işık aileleri, yaşanan gerginliği sonlandırmak amacıyla mahallede bir araya geldi. Görüşmeye Demirtaş ailesinden 4 kişi, Işık ailesinden 4 kişi ile Işık ailesinin komşusu olan Cabaş ailesinden 2 kişi katıldı.
ORTALIK SAVAŞ ALANI
Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Demirtaş ailesi tarafından açılan ateş sırasında tarafları ayırmaya çalışan Umut Çabaş, kurşunların hedefi olarak olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Doğan Işık ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Silahlı kavgada Demirtaş ailesinden 1 kişi ile Işık ailesinden 6 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, bir kişinin daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kanlı olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, sıcak takip sonucu olaya karıştığı belirlenen Demirtaş ailesinden 4 şüpheliyi, aralarında bir yaralının da bulunduğu şekilde yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlar da ele geçirilirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI
OLAYIN ardından yeni bir gerginlik yaşanmaması için Kemalpaşa Mahallesi ile Işık ailesinin yaşadığı Akçakonak Mahallesi adeta güvenlik çemberine alındı. Bölgeye çok sayıda jandarma asayiş timi, komando birlikleri, JASAT ekipleri ve trafik ekipleri sevk edilirken, mahallelerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Silahlı çatışmanın tüm yönleriyle araştırıldığı olayda, ifadeler doğrultusunda yeni gözaltıların olup olmayacağı araştırılırken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.