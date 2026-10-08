  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Aydın'da eski eş dehşeti! Önce öldürdü ardından intihar etti

Aydın'da eski eş dehşeti! Önce öldürdü ardından intihar etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kamil Köse (58), boşandığı Fadime Akbal'ı (47) sokakta tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

DHA

Giriş Tarihi:

Aydın’da eski eş dehşeti! Önce öldürdü ardından intihar etti

Olay, sabah saatlerinde, Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kamil Köse ve bir süre önce boşandığı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi personeli Fadime Akbal arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Aydın’da eski eş dehşeti! Önce öldürdü ardından intihar etti

Tartışma, kavgaya dönüştü. Köse, üzerindeki tabancayı çıkarıp Akbal'a ateş ederek kaçtı. Akbal, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Akbal, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adnan Menderes Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Akbal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın’da eski eş dehşeti! Önce öldürdü ardından intihar etti

Polis, 09 AIL 811 plakalı otomobiliyle kaçan Kamil Köse'nin yerini tespit etti. Ekipler, Köse'nin, otomobilinde aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Köse'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Öte yandan, Fadime Akbal'ın daha önce Kamil Köse hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA