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Haberler Aydın Aydın'da 'kestane kozalağı' tartışmasında kan aktı! Katil ormanda yakalandı

Aydın'da 'kestane kozalağı' tartışmasında kan aktı! Katil ormanda yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'kestane kozalağı' tartışmasında kuzeni eski mahalle muhtarı İsmail Kılıç'ı (57) tüfekle sırtından vurup öldüren N.A. (70), saklandığı ormanda yakalandı.

DHA

Giriş Tarihi:

Aydın’da ’kestane kozalağı’ tartışmasında kan aktı! Katil ormanda yakalandı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kaşıkçılar Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Kılıç ile kuzeni N.A. arasında Kılıç'ın tarlasındaki kestane kozalaklarının N.A.'nın tarlasına düştüğü gerekçesiyle tartışma çıktı.

Aydın’da ’kestane kozalağı’ tartışmasında kan aktı! Katil ormanda yakalandı

Tartışmanın büyümesi üzerine eski Çatak Mahallesi Muhtarı İsmail Kılıç, iddiaya göre N.A.'ya tabanca çekti. Bunun üzerine olay yerinden ayrılan N.A., tüfekle geri dönüp Kılıç'ı sırtından vurduktan sonra kaçtı.

Silah seslerini duyup gelen N.A.'nın oğlu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. N.A., saklandığı ormanda yakalanarak gözaltına alındı.

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