Pompalı dehşeti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Emel Bozkuş (40), birlikte yaşadığı Salih Sarıkaya (45) tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Kaçan şüpheli çalılıkların arasında saklanırken İHA tarafından tespit edilerek yakalandı. Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda aile içi geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen çift arasında çıkan tartışmada Salih Sarıkaya, iki çocuk annesi Emel Bozkuş'a pompalı tüfekle ateş açtı. Karın bölgesi ve ellerine isabet eden saçmalarla Bozkuş ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Talihsiz kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkuş hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Sarıkaya, çalılıkların arasında saklanırken İHA yerini tespit etti. Özel harekat ekipleri tarafından yakalanan şüpheli ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Öte yandan iki tarafın yakınları Aydın Şehir Hastanesi'nde birbirine girdi. Salih Sarıkaya'nın daha önce de genç kadını bıçakla yaraladığı öğrenildi. İki çocukları olan çiftin geçen yıl trafik kazasında bir çocuklarını kaybettikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.