İzmir 'de zabıta hizmetlerinde yeni dönem başladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan motosikletli zabıta ekipleri, kent genelinde daha hızlı ve etkin denetim yapmak üzere görev başı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki denetim ve müdahale kapasitesini artırmak amacıyla kurulan motosikletli ekipler, özellikle trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde ve araçla ulaşımın güç olduğu bölgelerde görev yapacak. Yeni uygulamayla vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetlere daha kısa sürede yanıt verilmesi hedefleniyor.

Sabah saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Altınyol gibi yoğun güzergahlarda devriye gezecek ekipler, yolda kalan veya arızalanan araçları tespit ederek ilgili birimlere bildirecek. Ekipler, yetkililer olay yerine ulaşıncaya kadar güvenlik önlemlerinin alınmasına destek olarak trafik akışının korunmasına katkı sağlayacak.

Motosikletli zabıtalar, trafik güvenliğine yönelik çalışmaların yanı sıra kaldırım ve yaya yolu işgalleri, izinsiz seyyar satış faaliyetleri ve çevre düzenini bozan uygulamalara yönelik denetimlerde de yer alacak.