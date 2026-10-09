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Haberler Aydın Babasını tüfekle vurdu

Babasını tüfekle vurdu

İHSAN KARATAŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Babasını tüfekle vurdu

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, baba-oğul arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. B.T., tartıştığı babası E.T.'yi pompalı tüfekle bacağından vurdu. E.T. ile oğlu B.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Baba E.T., olay yerinden uzaklaşarak İlçe Jandarma Komutanlığı yönüne kaçıp saklanmaya çalıştı. Ancak öfkeli oğul B.T., babasının peşinden gitti. İddiaya göre B.T., yanında bulunan pompalı tüfeği çıkararak babasına ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar E.T.'nin bacağına isabet etti. Baba, hastaneye kaldırıldı. B.T., ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

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