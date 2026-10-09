Kozalak kavgası cinayetle son buldu

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde bahçedeki kestane ağacının kozalakları yüzünden kuzenler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Eski Çatak Mahallesi Muhtarı İsmail Kılıç, 77 yaşındaki kuzeni N.A.'nın tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybetti. Nazilli'nin Kaşıkçılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eski Çatak Mahallesi Muhtarı İsmail Kılıç ile kuzeni N.A. arasında kestane ağacındaki kozalaklar yüzünden tartışma çıktı. Kılıç, tartışma sırasında silahını kuzeni N.A.'ya doğrulttu. Bunun üzerine N.A., yanında bulunan tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Kılıç'ın sırtına isabet etti.Kanlar içinde yere yığılan eski muhtar, ağır yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.