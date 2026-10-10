Aydın’daki tur otobüsü kazasında 2 kardeş öldü

Aydın-İzmir Otoyolu'nun Germencik mevkiinde tur otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu iki kardeş hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. İzmir'den Didim'e doğru ilerleyen, 45 Polonya uyruklu turistin bulunduğu Erkan Elalmış (44) yönetimindeki tur otobüsü, park halinden çıkarak yola katılmak isteyen Ali Şevket Yavuz (58) idaresindeki minibüsle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından kontrolden çıkan iki araç, bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandı. Kazada Yavuz ile aynı araçta bulunan kardeşi Orhan Yavuz (65) yaşamını yitirdi. Turistlerin yolculuklarına devam etmeleri sağlanarak Didim'e götürüldükleri öğrenildi.