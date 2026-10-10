Genç kadın banyoda ölü bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde Gözde Çelik (30), evinin banyosunda cansız halde bulundu. Olay, Çine ilçesine bağlı Soğancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıda çalışan Alim Çelik, çocuğunun kendisini araması üzerine eve geldi. Banyoya giren Çelik, eşi Gözde Çelik'i hareketsiz halde buldu. Eşinin durumunu gören Alim Çelik, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelerde elektrik çarpması ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Gözde Çelik'in kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.