DEAŞ soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

AYDIN'DA terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Didim, Söke ve Çine'de belirlenen üç adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda Ç.A., R.G. ve Suriye uyruklu M.E.C. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütünün propagandasını yapma" suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ç.A., Cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı. R.G. ve M.E.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.