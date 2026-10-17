Bomba gibi patladı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde mutfak tüpünün parlaması sonucu yangın çıktı. Ev sahibi Mehmet Akbaş, tüpteki gaz kaçağını fark ederek tüpü dışarı çıkarmaya çalıştı. Çocuklarıyla birlikte evden çıkmaya çalıştığı sırada tüpte parlama meydana geldi ve dairede yangın başladı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Tedbir amacıyla bina sakinleri dışarı çıkarıldı. Tüpün parlaması sırasında yaralanan Akbaş'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yangın nedeniyle dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.