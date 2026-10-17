Cinayeti otopsi raporu aydınlattı

Aydın-İzmir Otoyolu'nda eşini tabancayla öldürdükten sonra aracı bariyerlere çarparak cinayeti trafik kazası gibi göstermeye çalıştığı öne sürülen Rıdvan Bucan (36) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Savcılık, olay sırasında araçta bulunan 6 yaşındaki kızının da yaşamını tehlikeye attığı gerekçesiyle sanığın ayrıca kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti. Aydın-İzmir Otoyolu'nun Selatin Tüneli mevkisinde 20 Aralık 2024'te meydana gelen ve ilk etapta trafik kazası olarak değerlendirilen olayın ardındaki gerçek, soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Derya Bucan'ın (28) hayatını kaybettiği olayda, otopsi bulguları ve savcılık tarafından elde edilen deliller olayın kaza değil cinayet olduğunu ortaya koydu. Eşini öldürmekle suçlanan Rıdvan Bucan hakkında hazırlanan iddianameyle birlikte dava ağır ceza mahkemesine taşındı.

İNTERNET ALIŞVERİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Olayın ardından yapılan otopside, Derya Bucan'ın bariyerlere çarpma sonucu değil, başına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdiği belirlendi. Sanık Rıdvan Bucan ise mahkemede eşinin elindeki silahın aniden ateş aldığını öne sürerek kendisini savundu. Ancak savcılığın hazırladığı iddianamede, sanığın olaydan üç gün önce internette satılık silah aradığına ilişkin bulgulara da yer verildi. Bu ayrıntı, olayın önceden planlandığı iddiasını güçlendirdi.

6 YAŞINDAKİ KIZI DA ARAÇTAYDI

Savcılık, eşini kasten öldürmekle suçlanan Rıdvan Bucan için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianamede, olay sırasında araçta bulunan 6 yaşındaki kızının da sanığın eylemi nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ve kazada yaralandığı belirtildi. Küçük kızına yönelik eylemi nedeniyle sanığın ayrıca kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması istendi. Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanık Rıdvan Bucan'ın kaçma şüphesi ve suçlamaların ağırlığını dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, davanın karar duruşmasını 24 Kasım 2026 tarihine erteledi. Sanık hakkındaki suçlamalara ilişkin nihai kararın duruşma sürecinin ardından verilmesi bekleniyor.