Otizmli Ece’nin azmi engel tanımadı

Aydın'da yaşayan 19 yaşındaki Ece Volkan, azmi ve kararlılığıyla başarıya giden yolda örnek oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi'nde aldığı eğitimle yeteneklerini keşfeden ve buradaki öğretmenlerinin desteğiyle masa tenisine yönelen genç sporcu, kısa sürede bu alana büyük ilgi duydu.

ZAFERLERLE ÖZGÜVENİ ARTTI

Antrenmanlarını sürdüren Ece, turnuvalarda elde ettiği derecelerle adını duyurdu. Ece ilk şampiyonluğu Kayseri'de 2024'te gerçekleştirilen Okul Sporları Otizm Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda kazandı. Ardından Mart 2025'da Mersin'de düzenlenen Özel Sporcular Okullar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'ndan Aydın'a altın madalya kazanarak dönen Ece Volkan, Mayıs 2026'da Konya'da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olarak üç kez Türkiye şampiyonluğu kazandı. Sporla birlikte kendine olan güvenini de geliştiren Ece, masa tenisine duyduğu ilgiyi mesleki eğitim hedefiyle birleştirerek Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'ne girmeye hak kazandı. Sporun otizmli bireylerin gelişimindeki önemini kendi hayatında da gösteren genç şampiyon, eğitimdeki başarısıyla da ailesine, öğretmenlerine ve Aydın'a büyük gurur yaşattı. Üniversiteye gideceği için heyecanlı olduğunu belirten Ece, "Ben başardım, başarmak bizim elimizde" dedi. Anne Gülden Volkan da, "İyi ki Aydın'da yaşıyoruz ve bu desteklerden faydalanabiliyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bir kadın ve anne olarak bu merkezleri Aydın'a kazandırması çok önemli. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ece'nin babası Serkan Volkan da kızının elde ettiği başarılarda aldığı eğitimin ve gördüğü desteğin belirleyici olduğunu dile getirdi. Otizm Destek Merkezi'nde yürütülen çalışmaların çocukların gelişimine önemli katkılar sağladığını belirten baba Volkan ise, bu tür hizmetlerin büyük değer taşıdığını ifade etti.