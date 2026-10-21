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Haberler Aydın Yol tartışmasının bedeli 25 yıl oldu

Yol tartışmasının bedeli 25 yıl oldu

Aydın’da geçtiğimiz yıl bir besi çiftliğinde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Mehmet Can Tülübaş yol verme kavgası nedeniyle öldürüldü. Olayla ilgili görülen davanın karar duruşmasında katil Fatih Kurtsavar, kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Yol tartışmasının bedeli 25 yıl oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde besi çiftliğinde yaşanan yol verme tartışmasında Mehmet Can Tülübaş'ı (35) tüfekle öldüren Fatih Kurtsavar'a (54) 25 yıl hapis cezası verildi. Sanık, son savunmasında "Öldürme kastım yoktu" dedi. Olay, geçtiğimiz yıl bir besi çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik çalışanı Fatih Kurtsavar koyunlara yem götürdüğü sırada kapı önünde otomobiliyle bekleyen Mehmet Can Tülübaş'tan yol vermesini istedi. Kendisine yol vermemesine sinirlenen Kurtsavar, Tülübaş'a "Burada bekle" dedikten sonra olay yerinden ayrıldı.

SON DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Kısa süre sonra elinde tüfekle geri dönen sanığın ateş açması sonucu Tülübaş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tülübaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Fatih Kurtsavar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında son savunmasını yapan Kurtsavar, öldürme kastı olmadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanığı kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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