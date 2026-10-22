Aydınlı genç anne kansere yenik düştü

AYDIN'IN Karpuzlu ilçesinde 33 yaşındaki Selda Duman, bir süredir mücadele ettiği kolon kanserine yenik düştü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde özel bir firmada çalışan Coşkun Duman'ın eşi Selda Duman'ın tedavisinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde başlandı. Tedavisi süren genç kadından acı haber geldi. Henüz 33 yaşında hayata veda eden Selda Duman'ın iki çocuk annesi olduğu öğrenildi. Genç anne cenazesi öğle namazının ardından Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi'nde toprağa verildi.