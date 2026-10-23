Ölüm merada yakaladı

NAZİLLİ'DE koyunlarını otlatmaya giden 44 yaşındaki Ömer Özek, ölü bulundu. Pirlibey Mahallesi'nde yaşayan Ömer Özek'ten bir süre haber alınamadı. Bölgede koyun otlatan başka bir kişi, Özek'i bahçe yolunda yerde hareketsiz görünce durumu mahalle muhtarına bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özek'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelerde Özek'in ayağının kayması sonucu düşerek başından darbe almış olabileceği değerlendirildi. Özek'in ölüm nedeni otopsinin ardından açıklığa kavuşacak.