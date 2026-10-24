Aydın’da belediye ve akademi yeşil protokole imza attı

AYDIN Büyükşehir Belediyesi ile Adnan Menderes Üniversitesi arasında imzalanan protokolle Koçarlı Çakmar'da 43 bin metrekarelik ağaç ve fidan üretim tesisi kurulacak. Tesiste yetiştirilecek fidanlar kentin parklarını, bahçelerini ve rekreasyon alanlarını yeşillendirirken ADÜ öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkânı sunacak. Protokol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent tarafından imzalandı. Tesiste yetiştirilecek ağaç ve fidanlarla kentin yeşil dokusunun güçlendirilmesi hedefleniyor.