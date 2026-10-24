Aydın'da çekiçli katil gün yüzü göremeyecek

KOMŞULAR YAKALADI Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan Mehmet Gerçek, komşular tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Gözaltına alınan Gerçek, işlemlerinin ardından tutuklandı. Olayda yaralanan Hatice Gökharman, hastanede verdiği ilk ifadede, annesinin yanında bulunan kızı Beyza'yı almak için eve girdiği sırada televizyon tamiri yapan Mehmet Gerçek'in kendisine çekiçle saldırdığını anlattı. Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Gerçek ile müşteki ve sanık avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gerçek, savunmasında hırsızlıkla suçlandığını ancak böyle bir eyleminin bulunmadığını söyledi. Aileyle arasında herhangi bir husumet olmadığını öne süren sanık, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, kararını açıklayarak Mehmet Gerçek'e Nakşiye Duran'ın ölümü nedeniyle kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Aynı aileden üç kişinin yaralanmasına ilişkin suçlardan da sanığa toplam 44 yıl hapis cezası verildi.