Aydın'da çekiçli katil gün yüzü göremeyecek

Aydın Nazilli'nin Kardeşköy Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde 16 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen olayda televizyon tamircisi Mehmet Gerçek, Hulisi Duran'ın evine giderek cihazı tamir etti. Tamiratın ardından servis ücreti konusunda taraflar arasında anlaşmazlık çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Gerçek, yanında getirdiği çekiçle saldırdı. Hulisi Duran'ın başına ve göğsüne defalarca çekiçle vuran Mehmet Gerçek, ardından Duran'ın eşi Nakşiye Duran'a, kızı Hatice Gökharman'a ve 6 yaşındaki torunu Beyza Gökharman'a da saldırdı. Evden gelen bağrışmaları duyan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, Hulisi Duran ile eşi, kızı ve torununu yaralı halde buldu.
Saldırıda kafatası ve kaburgalarında kırıklar oluşan Hulisi Duran, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Nakşiye Duran ise 17 gün sonra hayatını kaybetti.
KOMŞULAR YAKALADI
Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan Mehmet Gerçek, komşular tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Gözaltına alınan Gerçek, işlemlerinin ardından tutuklandı. Olayda yaralanan Hatice Gökharman, hastanede verdiği ilk ifadede, annesinin yanında bulunan kızı Beyza'yı almak için eve girdiği sırada televizyon tamiri yapan Mehmet Gerçek'in kendisine çekiçle saldırdığını anlattı. Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Gerçek ile müşteki ve sanık avukatları katıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gerçek, savunmasında hırsızlıkla suçlandığını ancak böyle bir eyleminin bulunmadığını söyledi. Aileyle arasında herhangi bir husumet olmadığını öne süren sanık, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, kararını açıklayarak Mehmet Gerçek'e Nakşiye Duran'ın ölümü nedeniyle kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Aynı aileden üç kişinin yaralanmasına ilişkin suçlardan da sanığa toplam 44 yıl hapis cezası verildi.