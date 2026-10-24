Aydın’da yağmur sonrası tömbecik mesaisi

AYDIN'DA sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezi olan mantarda sezon başladı. Kentin ilçelerinde bulunan yüksek kesimlerde yetişen "Tömbecik" adıyla bilinen mantarı toplamak isteyen vatandaşlar dağlara akın etmeye başladı. Nazilli ilçesinde yağışların ardından doğada kendini göstermeye başlayan Tömbecik mantarı, vatandaşları yaylalara yöneltti. Özellikle Işıklar Yaylası ve çevresindeki kırsal mahallelerde mantar toplama telaşı yaşanmaya başladı. Halk ağzında tömbecik adıyla bilinen mantarı toplamak isteyen vatandaşlar, yaylaların ve ormanlık alanların yolunu tuttu. Özellikle Işıklar Yaylası çevresinde yoğunlaşan mantar mesaisinde, sepetini alan vatandaşlar bu ayların vazgeçilmez lezzeti olan mantarı toplamaya başladı. Tömbecik mantarının yağışlı havalarla birlikte daha da çoğalması bekleniyor.